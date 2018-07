Ataque das Farc mata 6 militares e 3 rebeldes Cinco dias após libertar os últimos dez reféns, sequestrados há mais de uma década, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) voltaram a investir ontem contra o governo de seu país. Um ataque da milícia contra militares no Departamento (Estado) de Chocó deixou ao menos seis soldados do governo e três guerrilheiros mortos. O ataque das Farc ocorreu no mesmo dia em que um de seus principais líderes, Luciano Marín Arango, conhecido como Iván Márquez, negou, em vídeo, que a guerrilha esteja enfraquecida.