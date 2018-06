Ataque das Farc mata oito pessoas na Colômbia Autoridades colombianas afirmam que oito pessoas morreram durante ataque a um posto policial. A autoria do atentado está sendo atribuída às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Em comunicado, o Exército colombiano afirmou que cinco militares, dois civis e um policial estão entre as vítimas. Ainda de acordo com o Exército, outros quatro militares e três policiais ficaram feridos.