Ataque das forças de Kadafi mata dez em Misrata

BENGHAZI - Um ataque das forças do líder líbio Muamar Kadafi à terceira maior cidade do país, Misrata, matou dez combatentes rebeldes e deixou 26 feridos, informou Hassan al-Galai, porta-voz rebelde na cidade à agência France Presse por telefone.

Segundo ele, entre dois mil e três mil soldados ligados a Kadafi atacaram a cidade portuária no Mediterrâneo pelo sul, oeste e leste. Eles usaram foguetes Grad, tanques e artilharia pesada, mas foram expulsos pelos rebeldes, que os impediram de entrar em Misurata, afirmou Galai.

De acordo com o relato, não houve intervenção dos aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no confronto e os combates ainda ocorriam às 13 horas (horário de Brasília).

Misrata é uma das poucas cidades do oeste líbio sob poder dos rebeldes que lutam contra o ditador, cujo regime já dura mais de 41 anos. A cidade é comumente atacada pelo governo. As informações são da Dow Jones.