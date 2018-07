Ataque de avião não tripulado dos EUA mata 10 pessoas no Paquistão

SÃO PAULO - Pelo menos dez pessoas morreram e três ficaram feridas em um ataque com mísseis realizado nesta segunda-feira, 4, por um avião não tripulado dos Estados Unidos na área tribal do Waziristão do Norte, no noroeste do Paquistão, informou à Agência EFE uma fonte oficial.

O ataque aconteceu pouco depois da meia-noite (hora local) e o avião-espião lançou seis mísseis contra uma casa na zona de Mir Ali, detalhou um responsável da administração local.

O Waziristão do Norte é uma das sete áreas que formam o conflituoso cinturão tribal do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão, e onde operam diversas facções talibãs e grupos jihadistas em ambos os lados dessa fronteira.