Ataque de avião teleguiado dos EUA mata 15 no Paquistão

No primeiro ataque, o avião não tripulado disparou mísseis contra um veículo na área de Birmal, em uma região tribal do Waziristão do Sul, matando oito pessoas.

Entre os mortos, estão Shams Ullah e Amir Hamza, comandantes de uma facção militante pró-governo liderada por Maulvi Nazir, um dos líderes militantes mais influentes na região.

Sete supostos militantes morreram no segundo ataque um dia depois, quando um avião teleguiado disparou mísseis contra um veículo na área de Sara Khawra, na fronteira entre o Waziristão do Norte e o Waziristão do Sul.

Diversos grupos militantes, incluindo o Taliban e a Al Qaeda, operam nas regiões de fronteira semiautônomas do Paquistão, aproveitando-se da fronteira porosa com o Afeganistão para executar ataques ou tramar ações em outros lugares.

(Reportagem adicional de Hafiz Wazir, em Wana; de Jibran Ahmad, em Peshawar; de Mustansar Baloch, em Dera Ismail Khan; de Haji Mujtaba, em Miranshah; e de Ali Afzaal, e Parachinar)