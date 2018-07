Ataque de caça sírio mata 15 pessoas perto da Turquia Um caça da Força Aérea da Síria bombardeou uma área controlada pelos insurgentes nesta segunda-feira perto da fronteira com a Turquia, matando pelo menos 15 pessoas, disse um funcionário do governo turco. Um foguete foi disparado da Síria contra território turco, mais cedo, sem deixar vítimas. Um jornalista da Associated Press assistiu ao bombardeio, que ocorreu na cidade síria de Ras al-Ayn, na província de Al-Hasakah. Mais de vinte refugiados sírios feridos foram levados a hospitais turcos em Ceylanpinar, do outro lado da fronteira. Oito dos feridos morreram em Ceylanpinar. Também nesta segunda-feira, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho lançou um apelo de emergência por US$ 34 milhões a mais para alimentar 170 mil refugiados sírios que deverão estar na Turquia nos próximos meses. Até a semana passada, a Turquia abrigava 110 mil refugiados, mas o número deverá aumentar no inverno.