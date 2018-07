Ataque de caças de Assad mata 54 no norte da Síria

Pelo menos 54 pessoas morreram ontem depois que caças do regime de Bashar Assad acertaram um reservatório de combustível na Província da Al-Raqqa, região de intensos combates entre o governo e os rebeldes, no norte da Síria. A informação é do Observatório Sírio de Direitos Humanos, grupo opositor com sede em Londres. Dezenas ficaram feridos na explosão e o número de mortos deve aumentar, diz a organização.

Vídeos que teriam sido registrados em Al-Raqqa e foram postados no YouTube mostram colunas de fumaça negra subindo das ruínas de um posto de combustível, enquanto moradores em desespero tentam se aproximar do local. Não é possível confirmar a veracidade das imagens, pois o governo Assad impõe restrições à ação de jornalistas.

Desde a investida rebelde contra Alepo, há cerca de três meses, o ditador intensificou os ataques aéreos. Aviões bombardearam indiscriminadamente várias regiões, incluindo bairros de grandes cidades, segundo afirmam diplomatas estrangeiros.

A oposição diz que postos de combustível têm sido alvos frequentes de caças. O objetivo do regime seria cortar o abastecimento em redutos rebeldes. A solução encontrada pelos grupos opositores foi construir postos de gasolina "camuflados".

Também na Província de Al-Raqqa, mas a 30 quilômetros da fronteira com a Turquia, forças de Assad usaram ontem artilharia contra insurgentes, reconquistando um território tomado pela oposição. Ao fim do dia, a bandeira rebelde ainda tremulava em um posto de fronteira, mas o local estava abandonado.

Acidente. A misteriosa queda de um helicóptero militar em Damasco chamou a atenção ontem. Segundo o regime, a hélice traseira da aeronave atingiu um avião de passageiros com 200 pessoas a bordo. O helicóptero caiu na periferia da capital, enquanto o avião teria pousado no aeroporto de Damasco. / AP