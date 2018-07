Ataque de drone dos EUA deixa 4 mortos Pelo menos quatro pessoas morreram ontem em um ataque com mísseis lançado por um avião não tripulado (drone) dos EUA no noroeste do Paquistão, informou a rádio pública paquistanesa. O ataque ocorreu na aldeia de Toag, região tribal do Waziristão do Norte, e destruiu uma casa. O local é uma das sete regiões do cinto tribal paquistanês fronteiriço com o Afeganistão, território que nunca esteve sob completo domínio do Estado e abriga facções do Taleban e grupos jihadistas. Os ataques de aviões espiões americanos, frequentes há anos, são dirigidos contra insurgentes, mas causam a morte de muitos civis.