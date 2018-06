No momento do ataque, os jihadistas viajavam em um veículo em direção à província de Shabwa, no sul do país, segundo testemunhas. Os três civis estavam em outro veículo próximo.

Os Estados Unidos são o único país que opera drones no Iêmen, mas autoridades norte-americanas raramente discutem o programa sigiloso que mantêm no país. Fonte: Dow Jones Newswires.