Ataque de drones dos EUA deixa 6 mortos no Paquistão

O ataque aconteceu na cidade de Datta Khel, no Waziristão do Norte, onde o Exército paquistanês lançou, no mês passado, uma aguardada operação contra militantes locais e estrangeiros que usam a área para realizar ataques no Afeganistão, disseram as fontes.

As identidades dos mortos não foram divulgadas e as fontes, que falaram em condição de anonimato, disseram que ainda tentavam obter detalhes.

Os ataques são uma séria fonte de tensões entre Washington e Islamabad. O governo paquistanês costuma denunciar os ataques como uma violação de sua soberania. O ataque desta quinta-feira aconteceu na mesma região onde o Exército do Paquistão lançou, em 15 de junho, uma importante ofensiva conta o Taleban Paquistanês, a Al-Qaeda e outros militantes. Datta Khel fica a cerca de 50 quilômetros oeste de Shah, a principal cidade do Waziristão do Norte na fronteira com o Afeganistão. Fonte: Associated Press.