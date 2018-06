Ataque de drones dos EUA mata 3 no Paquistão Um bombardeio efetuado por um drone dos Estados Unidos teria causado a morte de pelo menos três militantes estrangeiros no Paquistão. De acordo com funcionário da inteligência paquistanesa, o avião não tripulado norte-americano teria disparado dois mísseis contra uma casa na aldeia de de Qutab Khel, na zona tribal do Waziristão do Norte, no noroeste do Paquistão.