Ataque de foguetes mata 4 crianças no Afeganistão

O foguete caiu no distrito de Sirkanay, na província de Kunar, uma área onde mais de 100 foguetes - lançados do outro lado da fronteira -,caíram nos últimos dias, disse o chefe de polícia, general Ewaz Mohammad.

Não está claro quem disparou o foguete, embora Mohammad tenha dito que ataques aéreos paquistaneses têm sido realizados na região. A Al-Qaeda e militantes do Taleban encontram refúgio em partes da região fronteiriça desde a invasão de 2001, liderada pelos Estados Unidos.

Nos últimos dias, o Exército paquistanês lançou ataques contra esconderijos de insurgentes na região tribal de Bajur, noroeste do país. A região montanhosa faz fronteira com a província de Kunar.

Otan

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otah) informou hoje que um ataque a bomba no sul do Afeganistão matou um soldado da coalizão, ontem. A aliança militar não deu maiores detalhes sobre o caso.

Trinta soldados de tropas internacionais morreram até agora neste mês. O Taleban mantém sua ofensiva de primavera (no Hemisfério Norte) no Afeganistão, com o objetivo de reconquistar territórios perdidos durante o inverno. Neste ano, 236 soldados da Otan morreram em combate. As informações são da Associated Press.