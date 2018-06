Ataque de grupo extremista mata ao menos 11 na Nigéria Pelo menos 11 pessoas foram mortas em um ataque com armas e facões realizado por extremistas radicais islâmicos em uma vila no nordeste da Nigéria. Mohammed Ibrahim, porta-voz da polícia do Estado de Adamawa, disse que os agressores invadiram a vila na manhã deste sábado (6) e tinham como alvo a residência do vice-governador do Estado.