Ataque de homem-bomba durante funeral deixa quinze mortos

O funeral era para o pai de dois membros de milícias sunitas pró-governo, conhecidas como Sahwa. As milícias começaram a se formar após a eclosão da luta sectária do Iraque em 2006 e se aliaram às tropas dos Estados Unidos contra a Al-Qaeda no Iraque.

O Iraque espera reaver o controle das milícias, a fim de lutar contra o grupo extremista Estado Islâmico, que explorou o descontentamento sunita generalizado com o governo liderado por xiitas. O grupo ocupou grande parte do norte e oeste do país e também controla grandes áreas da vizinha Síria.

Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque desta segunda-feira, mas foi encontrada a marca do Estado Islâmico, que frequentemente tem como alvo os sunitas aliados com o governo. Fonte: Associated Press.