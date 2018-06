Ataque de homem-bomba mata 13 no Afeganistão Um homem-bomba detonou seus explosivos num ponto de inspeção da polícia neste sábado no distrito de Ali Sher, no leste do Afeganistão, matando 13 pessoas, informou o chefe de polícia general Sardar Mohammad Zazia. Os policiais estavam inspecionando veículos no momento da explosão, disse. "O objetivo era atacar tanto policiais quanto civis e, infelizmente, a maioria das vítimas é civil".