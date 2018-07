Ataque de homem-bomba mata ao menos 8 pessoas em Bagdá

O ataque aconteceu durante a hora do rush matutina, nos arredores da ponte que conecta o distrito de Karradah com a zona verde, onde estão localizados a maior parte dos escritórios do governo, o Parlamento e diversas embaixadas. Três dos mortos eram agentes de segurança.

Um funcionário de hospital, que não estava autorizado a falar com a imprensa, disse que 31 pessoas ficaram feridas. A explosão também incendiou diversos carros, afirmaram autoridades. As informações são da Associated Press.