Ataque a facadas deixa um adulto e uma criança mortos no Japão

TÓQUIO - Duas pessoas morreram – um homem e uma menina – após o ataque de um homem armado com uma faca na cidade de Kawasaki, ao sul de Tóquio, no Japão. Treze crianças e três adultos ficaram feridos, informou a agência japonesa Kyodo. As meninas, com idades entre 7 e 8 anos, são estudantes de um colégio católico particular e estavam esperando o ônibus da escola na hora do ataque.

“Um homem os esfaqueou. Recebemos um chamado de emergência”, disse à agência France Presse Dai Nagase, porta-voz do Departamento de Bombeiros de Kawasaki.

A polícia informou que um homem foi detido e a rede NHK disse que o suspeito se apunhalou no pescoço e se feriu gravemente antes de ser preso. Ele estava inconsciente. Ainda não havia informações sobre o agressor – que aparenta ter entre 40 e 50 anos – ou o que o levou a esfaquear as pessoas.

15 stabbed in Kawasaki City https://t.co/NeSWlskXtC — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 27 de maio de 2019

O ataque ocorreu na manhã de hoje no horário local (ontem à noite em Brasília) perto da estação local de trem, no horário de rush. A rede NHK informou que duas facas foram vistas no local.

Os feridos foram levados para os hospitais mais próximos, mas não se sabia se algum estava em estado grave.

Clínica

Os crimes violentos são raros no Japão, mas ocasionalmente ocorrem incidentes do gênero que chocam a nação.

Em 2016, ao menos 19 pessoas morreram em um ataque a facadas a uma clínica de deficientes em Sagamihara, no distrito de Kanagawa, a 40 quilômetros de Tóquio. Ao menos 20 pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, um ex-funcionário do local invadiu as instalações de madrugada e começou a esfaquear os pacientes.

Em 2010, um desempregado de 27 anos atacou dois ônibus em um subúrbio de Tóquio, ferindo 13 pessoas a facadas, entre elas 11 estudantes do ensino fundamental e médio. Dois anos antes, um homem foi preso sob a acusação de matar 3 pessoas atropelando-as com um caminhão e, posteriormente, outras quatro a punhaladas em Tóquio.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que deixou o Japão hoje, disse que todos os americanos estão ao lado do Japão. / AFP e AP