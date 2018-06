Ataque de insurgentes deixa ao menos 39 mortos na Nigéria

Um suposto ataque de insurgentes do Boko Haram em uma capital no nordeste da Nigéria matou ao menos 39 pessoas nesta segunda-feira, 2, informou uma fonte da área de Saúde nesta terça, dando um primeiro número para o total de mortos no incidente.

Entre as vítimas, 33 eram policiais e 6 soldados, enquanto 20 militantes também morreram na ofensiva em Damaturu, capital do Estado de Yobe. O total de mortos deve subir, uma vez que mais corpos ainda estavam chegando nesta terça, de acordo com a fonte.

Uma fonte local da área de segurança disse que os insurgentes levaram muitos dos mortos, enchendo quatro caminhonetes com corpos.

As Forças Armadas da Nigéria precisaram realizar ataques terrestres e aéreos para expulsar os insurgentes da cidade após o ataque.

Um ataque separado com bomba também na segunda-feira em Maiduguri, capital do Estado de Borno, matou ao menos cinco pessoas. / REUTERS