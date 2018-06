Ataque de Israel em Gaza mata três líderes do Hamas

Segundo o movimento, Mohammed Abu Shamaleh, Mohammed Barhoum e Raed al-Attar morreram no bombardeio que atingiu a cidade de Rafah, no sul da região, na manhã de hoje. Os militantes ocupavam posições de destaque dentro do Hamas.

A polícia palestina e autoridades de saúde informaram que seis pessoas foram mortas pelo ataque e cerca de 12 pessoas continuam presas nos escombros do prédio de quatro andares que foi atingido na operação do exército israelense. Fonte: Associated Press.