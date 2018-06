Ataque de milícia árabe mata mais de 50 no Sudão Uma milícia árabe com armas de fogo pesadas matou mais de 50 pessoas na região de Darfur, no Sudão, neste sábado, segundo testemunhas locais. "Eles usaram metralhadoras Dushkas e queimaram 30 casas, matando 53 pessoas", disse um morador da cidade de El Sireaf, onde estão refugiados muitos dos milhares de deslocados em consequência dos combates do início do ano.