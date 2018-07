Ataque de militantes deixa 10 mortos no leste afegão Militantes suicidas detonaram os explosivos que carregavam diante da entrada de um complexo do governo afegão no leste do país, na madrugada desta sexta-feira, abrindo caminho para insurgentes armados invadirem o local e darem início a um longo tiroteio que deixou 10 mortos, informaram as autoridades locais.