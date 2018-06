Ataque de piratas deixa 2 mortos em petroleiro Dois marinheiros da Nigéria morreram e quatro estrangeiros foram sequestrados ontem durante um ataque contra um petroleiro de bandeira holandesa na costa do país. Dois marinheiros ficaram feridos durante a ação dos piratas, que invadiram a embarcação armados no delta do Rio Níger. A segurança tem melhorado na região desde meados da década passada, quando a atividade de insurgentes chegou a impedir a circulação no local. Mas a situação continua tensa, graças ao crime organizado e rivalidades políticas.