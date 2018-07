Ataque de rebeldes curdos deixa 18 mortos Rebeldes curdos atacaram ontem unidades militares turcas na área de Daglica, na Província de Hakkari. Ao menos dez rebeldes e oito soldados morreram no confronto que se seguiu ao ataque, perto da fronteira com o norte do Iraque, área usada pelos curdos em suas ofensivas.