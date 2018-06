Ataque de rebeldes deixa nove mortos nas Filipinas

Entre os mortos estão um policial, seis guardas, a mulher de um dos guardas e o motorista do caminhão.

A polícia suspeita que o grupo comunista New People''s Army esteja por trás do ataque, ocorrido na região montanhosa de La Catellana. O governo esperava retomar conversas de paz com os insurgentes, declarando até mesmo um cessar-fogo durante o Natal com os guerrilheiros, mas nas últimas semanas os ataques têm sido mais frequentes.

Os grupos rebeldes interromperam as conversas de paz em novembro de 2011 após o governo rejeitar suas exigências para libertar colegas da prisão. Os rebeldes participam de uma rebelião armada para tomar o poder desde 1969 e mais de 30 mil pessoas já morreram nos conflitos, segundo o governo, que estima que o grupo tenha atualmente 4 mil rebeldes, menos do que o pico de 26 mil visto na década de 1980. As informações são da Dow Jones.