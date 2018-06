Ataque de rebeldes mata 21 no Iraque Militantes rebeldes do Iraque desencadearam mais uma onda de ataques contra locais de votação das eleições parlamentares. Segundo as autoridades, 21 pessoas morreram nesta segunda-feira, a dois dias do pleito nacional. A onda de ataques é uma nova tentativa de sabotar o processo de votação e desencorajar os cerca de 22 milhões de eleitores cadastrados e aptos a votar na primeira eleição do país desde 2011, quando os Estados Unidos invadiram o território iraquiano.