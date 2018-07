Ataque de rebeldes mata pelo menos 75 no Sudão do Sul, diz Exército

Rebeldes atacaram neste sábado uma cidade em um Estado rico em petróleo no norte do Sudão do Sul, deixando pelo menos 75 mortos, informou o Exército nacional.

Entre os mortos na cidade de Mayom, no Estado de Unidade, estão nove soldados, 15 civis e pelo menos 50 rebeldes, disse um porta-voz do Exército à BBC.

O Sudão do Sul tornou-se independente em julho, depois que um acordo de paz com o governo do norte acabou com décadas de guerra civil.

Depois disso, alguns dos movimentos rebeldes da região chegaram a acordos com o governo, mas muitos continuam hostis.

Os dois lados envolvidos deram relatos bastante díspares sobre o número de mortos no ataque deste sábado, que ocorreu nas primeiras horas da manhã.

O Exército de Liberação do Sudão do Sul diz que matou mais de 700 soldados na ofensiva deste sábado. Os rebeldes alegam que agora estão com o controle da cidade, o que é negado por moradores e autoridades locais.

Alerta

Nessa sexta-feira, os rebeldes avisaram a funcionários da ONU e integrantes de missões de ajuda humanitária que deixassem o Estado de Unidade. O alerta agora foi estendido ao Estado vizinho de Warrap.

O Exército de Liberação diz que está combatendo a corrupção, o subdesenvolvimento e o domínio do Movimento pela Liberação do Povo do Sudão, os antigos rebeldes que agora governam o Sudão do Sul.

O correspondente da BBC em Cartum James Copnall afirma que esta rebelião é particularmente delicada, já que a maioria dos campos de petróleo do Sudão do Sul - responsáveis por 98% da renda do país - ficam no Estado de Unidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.