Ataque de rebeldes no Afeganistão mata nove militares Nove soldados e um tradutor foram mortos ontem, em um ataque à bomba na província de Paktia, no leste do Afeganistão, de acordo com informações divulgadas hoje por autoridades locais. Os soldados, sete afegãos e dois militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), estavam em patrulha quando foram atingidos pela explosão e atacados em seguida por insurgentes, segundo o vice-governador de Paktia, Abdul Rahman Mangal. As nacionalidades dos soldados da Otan não foram reveladas. As informações são da Associated Press.