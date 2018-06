Ataque de suposto drone mata 4 militantes no Iêmen

As forças do Iêmen confrontaram a Al-Qaeda na província de Abyan no ano passado, expulsando os militantes das principais cidades que o grupo tomou durante a turbulência política de 2011 no país. Os militantes fugiram para as áreas montanhosas da região após os militares iemenitas, apoiados pelo EUA, forçá-los a recuar.

De acordo com diversos grupos de pesquisa e com a própria reportagem da Associated Press, tem havido um aumento expressivo de ataques de drones no Iêmen desde que o novo presidente, apoiado pelos americanos, assumiu o poder no começo do ano passado. Washington alega que a Al-Qaeda no Iêmen está entre os grupos mais poderosos e perigosos do mundo. As informações são da Associated Press.