Ataque deixa 15 mortos em região rebelde no noroeste da China

Entre as vítimas estão 11 criminosos mortos pela polícia, disse a agência, e 14 pessoas ficaram feridas. Os atacantes também esfaquearam pessoas no ataque ocorrido na sexta-feira no Condado de Shache, disse o site estatal de notícias Tianshan News.

O site disse que a polícia encontrou artefatos de detonação, grandes facas e machados na cena do crime.

Ataques mortais no noroeste do país nos últimos anos deixaram centenas de mortos. O governo tem atribuído a maioria dos ataques a separatistas uigures, que dizem querer formar um país independente chamado Turquestão Oriental.

Pesadas restrições a jornalistas em Xinjiang tornam difícil a verificação de tais incidentes.

(Reportagem de Brenda Goh)