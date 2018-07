Ataque destruiu ‘oleoduto sobre rodas’ do grupo A retaliação contra os ataques e as mortes da sexta-feira, em Paris, foi dura – dez caças, Rafale e Mirage 2000/Mk5, despejaram ao menos 20 bombas sobre posições do Estado Islâmico na capital do califado, Raqqa, no leste da Síria. Foi uma façanha. O grupo decolou das bases nos Emirados Árabes e Jordânia com sistemas de precisão de 250 kg e 450 kg, guiados a laser. Voaram baixo, em alta velocidade e sob silêncio de rádio. Os alvos destruídos – um centro de logística, um campo para treinamento, um depósito subterrâneo – são importantes, mas não alteram a capacidade de luta dos radicais do EI.