Ataque do governo sírio deixa 28 mortos, diz grupo ativista

DAMASCO - Ativistas da Síria afirmaram que helicópteros do governo lançaram nesta terça-feira bombas em um bairro na cidade de Alepo, no norte do país, matando pelo menos 28 pessoas. O ataque deixou ainda 30 feridos no bairro de Jisr al-Haj, informou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos.

O grupo internacional humanitário, Handicap International, afirmou que a violência na Síria ameaça a vida de 5,1 milhões de pessoas, incluindo 2 milhões de crianças. Segundo o grupo, as armas explosivas são as mais usadas na Síria. A Handicap International alerta sobre o risco para os civis, já que 75% desses incidentes violentos ocorrem em áreas povoadas.

O conflito na Síria já matou mais de 220 mil pessoas desde março de 2011. / Associated Press.

