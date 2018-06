Ataque do governo sírio mata 85 pessoas Ataques aéreos do governo sírio na cidade de Aleppo deixaram 85 mortos, informou neste domingo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, na medida em que os confrontos no país continuam após dez dias de negociações de paz inconclusivas. O ataque ocorreu após um carro bomba do Hezbollah explodir na fronteira com o Líbano e matar quatro pessoas no sábado, aumentando o temor de um contágio do conflito.