Ataque do grupo Boko Haram mata 44 na Nigéria Insurgentes islâmicos mataram 44 pessoas na Nigéria nos últimos dois dias, de acordo com grupos humanitários do norte do país. Os militantes, que aparentam pertencer ao grupo terrorista Boko Haram, perseguiram os habitantes das cidades de Dille e Huyim entre essa segunda e terça-feira.