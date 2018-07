Ataque do Taleban contra empresa estrangeira mata 6 em Cabul

CABUL - Um ataque do Taleban nesta terça-feira, 2, contra uma empresa estrangeira de abastecimento e logística em Cabul deixou seis mortos, disse a polícia local. Este é o mais recente de uma série de atentados na capital do Afeganistão.

O Taleban reivindicou a autoria do ataque desta manhã, ocorrido em uma área no norte de Cabul utilizada por várias empresas estrangeiras que abastecem as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão. A violência está aumentando em todo o Afeganistão conforme as tropas da Otan se preparam para deixar o país até o fim de 2014.

O chefe da polícia de Cabul, general Ayoub Salangi, disse que dois motoristas de caminhão que trabalham para a empresa de logística e quatro guardas nepaleses foram mortos no ataque. Outros três funcionários ficaram feridos, disse ele.

Um integrante do Taleban dirigia um caminhão carregado de explosivos em direção a um estacionamento da empresa, ao norte do aeroporto de Cabul, e causou uma explosão que deixou uma cratera de seis metros de profundidade e cerca de 15 metros de largura. "Fez um buraco do tamanho de uma piscina", disse Salangi.

Três outros militantes se envolveram em um tiroteio com as forças de segurança afegãs por até uma hora antes de serem mortos, disse Salangi. Três coletes com explosivos foram recuperados no local, disse ele./ REUTERS