Ataque do Taleban deixa dez mortos no Afeganistão

Também neste domingo, autoridades afegãs informaram que um ataque aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) matou 15 pessoas - nove civis, entre elas mulheres e crianças - em uma remota província a leste do país onde o Taleban tem força. A Otan disse que dez militantes morreram no ataque e que não havia informações de baixas civis.

Ambos os incidentes deixam claro a insegurança no Afeganistão após as forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos reduzirem sua presença no país e passarem mais responsabilidades às tropas afegãs. O ataque dos militantes do Taleban, por exemplo, ocorreu em Maidan Shahr, uma cidade a leste da província de Wardak que fica a apenas 40 quilômetros de Cabul. Fonte: Associated Press.