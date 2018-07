Ataque do Taleban mata 6 e fere 90 no Paquistão Um ataque atribuído à milícia fundamentalista islâmica Taleban matou pelo menos seis pessoas e deixou 90 feridos em uma procissão xiita no noroeste do Paquistão neste domingo, informou a polícia, no momento em que a minoria muçulmana celebra o feriado anual de Ashoura.