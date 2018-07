Ataque do Taleban mata ao menos oito civis Pelo menos oito civis morreram, além de quatro homens-bomba, em um ataque suicida ontem contra um hotel perto de Cabul, perpetrado por milicianos do Taleban fortemente armados. O grupo invadiu o local, tomando dezenas de reféns, incluindo mulheres e crianças, de acordo com a polícia local. Os quatro suspeitos foram mortos, segundo a porta-voz do Ministério do Interior, Sediq Sediqqi.