Ataque dos EUA deixa 20 mortos no Paquistão

Acredita-se que haja militantes da província do Punjab, no centro do Paquistão, e também estrangeiros entre os mortos. Funcionários locais em Miranshah, principal cidade do Waziristão do Norte, também confirmaram o ataque e as mortes. Moradores locais descreveram o campo como um centro de treinamento no topo de uma montanha cercada por árvores e gelo. Sabe-se que a rede Haqqani, ligada à Al-Qaeda, e redes de militantes estrangeiros também operam nas remotas montanhas de Shawal, cercadas por uma densa floresta.

Na segunda-feira, mísseis dos EUA mataram 18 militantes no vizinho Waziristão do Sul. Washington classifica o noroeste tribal paquistanês como a região mais perigosa do mundo. As informações são da Dow Jones.