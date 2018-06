Ataque dos EUA mata oito militantes no Paquistão Um avião não tripulado dos Estados Unidos matou pelo menos oito militantes ao lançar dois mísseis contra um veículo na região tribal do Paquistão, perto da fronteira afegã, disseram autoridades de segurança. O ataque ocorreu na área de Shaktoi, no Waziristão do Sul, parte do cinturão tribal que Washington considera um hub global dos militantes da Al-Qaeda e do Taleban.