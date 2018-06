Ataque dos EUA mata oito militantes no Paquistão

MIRANSHAH, PAQUISTÃO - Uma ofensiva dos EUA com avião não tripulado matou oito militantes em um reduto do Taleban no cinturão tribal do Paquistão, elevando o número de vítimas desses ataques para 12 em apenas dois dias, disseram autoridades do país.

"O avião não tripulado disparou dois mísseis sobre uma casa na cidade de Hassokhel", 25 quilômetros a leste de Miranshah, a principal cidade no Waziristão do Norte, disse um militar. "Pelo menos oito militantes morreram", afirmou um alto oficial militar em Peshawar, a principal cidade da província de Khyber Pakhtunkhwa. Outros dois funcionários confirmaram que o total de óbitos.

Washington considera o cinturão tribal do noroeste semiautônomo do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão, o principal hub de militantes do Taleban e da Al-Qaeda que planejam ataques contra o Ocidente e o Afeganistão.

O Waziristão do Norte é um reduto do Taleban e da rede Haqqani - insurgentes afegãos responsáveis por uma série de ataques a alvos ocidentais em Cabul.

As informações são da Dow Jones.