Ataque em Beirute pode ter Síria por trás, diz francês

Questionado em uma entrevista se achava que Assad está por trás do assassinato de al-Hassan, um aliado da principal coalizão política contra Assad no Líbano, Fabius respondeu: "Provavelmente. Não sabemos quem está por trás (desse atentado), mas tudo indica que é uma extensão da tragédia na Síria, o que torna a saída de Assad ainda mais necessária".

O ministro francês descreveu o presidente sírio como um "manipulador" interessado que a guerra civil na Síria se espalhe para a Turquia, Jordânia e Líbano. Também disse que militantes do partido xiita Hezbollah no Líbano estão cada vez mais presentes no conflito. As informações são da Dow Jones.