Ataque em escola deixa 13 crianças mortas na Síria

Crianças sírias muitas vezes têm sido vítimas da guerra civil do país, agora em seu quarto ano, apesar de não serem alvos específicos. O ataque de hoje foi o episódio mais grave de violência contra menores na Síria desde um atentado suicida duplo que matou pelo menos 25 crianças em uma bairro controlado pelo governo na cidade central de Homs, em outubro.

Não ficou imediatamente claro quem disparou os ataques. Tanto as forças leais ao presidente Bashar Assad quanto os rebeldes oposicionistas usam esse tipo de arma. Ativistas disseram acreditar que as forças pró-Assad foram responsáveis porque seria improvável que rebeldes atirassem em seu próprio povo. Funcionário do governo não comentaram o assunto. Fonte: Associated Press.