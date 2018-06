Ataque em região central da Síria deixa 11 mortos

A agência Sana descreveu o episódio como um "massacre". Ativistas dizem que muitos dos mortos eram militantes pró-governo que operavam em postos de controle. Dos mortos, nove eram cristãos, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres.

O ataque ocorreu na madrugada deste sábado em uma estrada que liga os vilarejos cristãos de Ein al-Ajouz e Nasrah, na província central de Homs. Os cristãos, que representam 10% da população síria, dizem ser particularmente vulneráveis à onda de violência que varre o país há mais de dois anos. Muitos rebeldes, sunitas em sua maioria, consideram os cristãos simpatizantes do regime do presidente Bashar Assad. Fonte: Associated Press.