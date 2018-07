Ataque fere 3 empregados da embaixada francesa na Síria Três funcionários da embaixada da França em Damasco, na Síria, foram feridos hoje quando manifestantes partidários do governo do presidente Bashar al-Assad atacaram o prédio, forçando os guardas do local a fazerem três disparos de advertência, informou o Ministério das Relações Exteriores francês. A embaixada dos Estados Unidos em Damasco também foi atacada, porém ninguém ficou ferido nesse incidente.