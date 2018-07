Ataque fere 5 em reunião de partido político na Noruega

Mais cedo, uma explosão atingiu vários prédios do governo em Oslo, deixando ao menos dois mortos. Outras 15 pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, a explosão foi causada por uma bomba. A mídia local diz que o episódio pode ter sido um ataque terrorista. O escritório do primeiro-ministro norueguês fica em um dos edifícios atingidos, mas ele não estava no prédio na hora da explosão, segundo informações iniciais.

O secretário de Estado, Hans Kristian Amundsen, disse à BBC que "ainda há pessoas no interior dos prédios", sem dar detalhes. Segundo ele, trata-se do pior episódio deste tipo no país. Os escritórios do tabloide VG, o maior do país, também foram atingidos. A rádio estatal NRK informou que "várias pessoas foram mortas". As informações são da Dow Jones e da Associated Press.