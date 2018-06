Ataque insurgente em templo xiita em Cabul mata 14

CABUL - Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 36 ficaram feridas nesta terça-feira, 11, após vários insurgentes abrirem fogo dentro de um templo da minoria muçulmana xiita em Cabul, capital do Afeganistão. O local estava lotado e uma multidão de fiéis participava de uma de suas festividades mais importantes para os xiitas, informaram fontes oficiais.

"Temos a informação de que 14 pessoas morreram, incluindo 1 policial, e outras 36, entre elas 3 policiais, ficaram feridas", declarou o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Sediq Sediqqi.

As forças de segurança cercaram o templo, conhecido como Karti-el-Sakhil, um dos centros religiosos mais importantes para os xiitas no Afeganistão e onde milhares de pessoas se encontravam reunidas para celebrar a festividade muçulmana da Ashura.

A comunidade xiita é uma das mais castigadas pelos atentados terroristas no Afeganistão. Em julho, um ataque de membros do grupo jihadista Estado Islâmico contra manifestantes da minoria xiita hazara acabou com a vida de 80 pessoas e deixou mais de 200 feridos. / EFE