Ataque israelense mata duas pessoas em Gaza

O Hamas, grupo que governa Gaza, disse que as vítimas eram todas civis e considerou Israel responsável, elevando as perspectivas de uma nova troca de ataques na fronteira. "O Ministério do Interior e todas suas forças de segurança estão prontas para lidar com a nova intensificação", disse Ihab Ghussein, porta-voz do ministério.

O Exército de Israel disse que aviões e tanques participaram do ataque depois que os militantes foram localizados ao longo da fronteira. "Uma explosão foi identificada, originada de um artefato explosivo que os terroristas tentavam plantar", afirmou.

O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Adham Abu Salmia, disse que duas pessoas, um delas um adolescente de 17 anos, foram mortas. Outros dois homens ficaram feridos. Segundo ele, as vítimas estavam desarmadas. Nenhum grupo militante disse que as vítimas pertenciam a seus quadros.

O Hamas governa a Faixa de Gaza desde 2007, quanto tomou o controle do território das rivais forças palestinas, ligadas ao Fatah. Na maior parte do tempo, Israel e Hamas têm honrado uma trégua desde a feroz ofensiva militar israelense contra Gaza três anos atrás, mas grupos militantes menores continuam a combater Israel ao longo da fronteira e a disparar foguetes contra o sul de Israel. As informações são da Associated Press.