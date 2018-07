Ataque mata 5 soldados franceses no Afeganistão Cinco soldados franceses da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foram mortos em um ataque hoje na província de Kapisa, no Afeganistão, segundo informou a aliança. "Eu posso confirmar que houve um ataque insurgente contra forças da Isaf (sigla da força da Otan no país) em Kapisa, resultando em vários membros da Isaf mortos e vários civis afegãos feridos", informou mais cedo um porta-voz da coalizão.