De acordo com os militares, o ataque ocorreu perto da divisa entre as províncias de Marib e Shabwa, a sudeste da capital Sanaa. A área atingida faz parte de uma grande faixa de território que militantes da Al-Qaeda vêm controlando há meses.

Nas últimas duas semanas, ataques com drones mataram pelo menos três experientes agentes da Al-Qaeda no sul do país. As informações são da Associated Press.