Ataque mata ao menos 10 em Gaza; Israel acusa palestinos

Um funcionário da área da saúde de Gaza informou que pelo menos 10 pessoas morreram e 46 ficaram feridas após um ataque israelense realizado nesta segunda-feira contra um parque localizado no território costeiro palestino. Segundo Ayman Sahabani, que é chefe do pronto-socorro do hospital Shifa, outro alvo do ataque, há crianças entre os mortos e vários feridos.

Equipes de filmagem foram impedidas de gravar da área ode impacto do hospital Shifa.

Já o Exército de Israel afirmou que foguetes disparados por militantes palestinos atingiram o hospital e o parque em Gaza. Fonte: Associated Press.